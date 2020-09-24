Лавров заявил, что РФ хочет выработать новые шаги по иранской ядерной сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется выработать шаги по сохранению иранской ядерной сделки на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом пишет ТАСС.

«Мы активно работаем со всеми участниками СВПД, которые сохраняют свою приверженность этому важнейшему документу... Наша сегодняшняя встреча, надеюсь, поможет выработать дополнительные шаги на этом направлении», — сказал Лавров.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства.

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