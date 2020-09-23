В Британии заявили, что тайная инаугурация Лукашенко подрывает его репутацию

Закрытая инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко еще больше подрывает его репутацию, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в Twitter.

«Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — написал Рааб.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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