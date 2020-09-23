Россия направила ноту постпредству Германии при ОЗХО по ситуации с Навальным

Россия направила ноту постпредству Германии при Организации по запрещению химического оружия, где потребовала передать информацию по ситуации с Алексеем Навальным в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, пишет ТАСС.

«Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию ... в соответствии с КЗХО», — сказал Шульгин.

Политик уточнил, что речь идет об анализах, биоматериалах и других клинических пробах Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

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