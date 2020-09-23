Тихановская не планирует посещать Россию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует визит в Россию. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает РИА «Новости».

«Она такого приглашения не получала», — заявила она.

Представительница Тихановской уточнила, что прошедшая встреча в Брюсселе 21 сентября с комитетом по иностранным делам Европарламента состоялась по инициативе ЕС. Красулина добавила, что «они никуда не напрашиваются».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская рассказала, при каком условии вернется в Белоруссию

— Тихановская договорилась с ЕС о пакете финансовой помощи для Белоруссии

— Тихановская объявила себя единственным «избранным белорусским народом лидером»