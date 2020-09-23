Лукашенко отказался бросать белорусов в «сложный для страны период»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отказывается бросать граждан республики в сложный для страны период.

По его словам, находясь на краю мирового кризиса необходимо вернуть страну к безопасной жизни и прийти к согласию ради будущего.

«И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», — цитирует слова главы страны «БелТа».

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

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