Защита Колесниковой обжаловала ее арест

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Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой отправила жалобу на ее арест, заявила адвокат Людмила Козак. Об этом сообщает ТАСС.

Жалоба была направлена в Минский городской суд по почте, рассказала представитель защиты. По ее предположению, рассмотрение жалобы может пройти на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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