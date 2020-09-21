США объявили о создании коалиции против «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению строительства российского газопровода «Северного потока — 2».

В интервью изданию Bild он рассказал, что американская сторона расценивает «Северный поток — 2» как риск для Европы, так как европейские страны станут зависимы от российского газа.

«Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не будет завершено», — сказал он.

Он выразил надежду, что коалиция помешает завершению газопровода. Также Помпео хотел бы, чтобы Германия пришла к такому же решению.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта помимо американской стороны выступают Украина и еще ряд европейских стран.

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