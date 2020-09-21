Трамп отреагировал на новую угрозу импичмента

Президент США Дональд Трамп уверен, что попытка Демократической партии вновь объявить ему импичмент из-за назначения кандидатуры на пост судьи Верховного суда страны гарантирует его победу на предстоящих выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я слышал, что если я выдвину кандидатуру [на пост судьи], они объявят мне импичмент. Таким образом, они собираются объявить импичмент за то, что я обязан сделать по конституции. Если они это сделают, мы выиграем выборы», – заявил Трамп.

По его мнению, если демократы попробуют объявить импичмент, число его сторонников увеличится. Кроме того, Трамп считает, что подобное развитие событий позволит республиканцам вернуть контроль над палатой представителей Конгресса США.

Ранее спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что не исключает применения импичмента, чтобы заблокировать кандидата Трампа на пост судьи.

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась в возрасте 87 лет 18 сентября. Трамп планирует в ближайшее время назначить нового судью, однако демократы настаивают на принятии данного решения после президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

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