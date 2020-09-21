Посол Шри-Ланки захотел привиться российской вакциной от COVID-19

Посол Шри-Ланки в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса заявил, что хотел бы сделать себе прививку от коронавируса в ближайшее время в России, передает РИА «Новости».

«Я готов принять вакцину «Спутник V» в самое ближайшее время, когда вернусь из Шри-Ланки. Вакцина сейчас проходит третью фазу испытаний, и я буду счастлив участвовать в ней», — заявил дипломат в интервью агентству.

Он также призвал правительства всех стран мира не терять бдительность из-за распространения инфекции, чтобы рано или поздно установить над ней полный контроль.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших COVID-19, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».