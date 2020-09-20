Помпео заявил, что США накажут тех, кто не восстановит санкции против Ирана

США восстановили санкции ООН против Ирана и примут меры против стран, которые не сделают того же, заявил глава Госдепа Майк Помпео. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, США ожидают, что все страны ООН введут подобные меры. Помпео подчеркнул, что речь идет об эмбарго на поставки вооружения, запрет на обогащение и переработку ядерных материалов, на испытание и развертывание баллистических ракет, на передачу Ирану ядерных технологий.

Глава Госдепа предупредил, что «если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий».

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства. В настоящее время Вашингтон требует продления оружейного эмбарго и грозится в противном случае запустить механизм возврата санкций, отмененных резолюцией 2231.

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