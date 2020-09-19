Путин наградил ракетостроителя Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова. Об этом сообщает РИА «Новости».

19 сентября, в День оружейника глава государства провел с ним онлайн-встречу.

Российский лидер отметил, что уже подписал соответствующий указ о награждении Ефремова.

«Именно сегодня мной подписан указ о награждении Вас Орденом святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды», — сказал президент в ходе видеомоста.

Герберт Ефремов является почетным генеральным конструктором «НПО машиностроения», ракетостроителем, а также состоит на должности профессора МГТУ имени Баумана.

Он участвовал в создании противокорабельных комплексов «Прогресс», «Малахит», «Вулкан», «Оникс» и многих других видов вооружений.

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