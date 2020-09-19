Заявление Колесниковой о ее похищении направлено из СК Белоруссии в МВД

Заявление по факту похищения члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой было направлено в МВД республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Глеба Германа — пресс-секретаря штаба бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, главой которого была Колесникова.

Он уведомил, что заявление представителя КС о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз было передано в МВД Белоруссии для проведения проверки.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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