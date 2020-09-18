Володин обвинил Европарламент во вмешательстве в дела Белоруссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что резолюция Европарламента по Белоруссии — это грубое вмешательство в дела страны. Об этом пишет РИА «Новости».

«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — сказал Володин.

Депутат добавил, что такое решение ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. По его словам, республика выбрала власть демократическим путем.

Также Володин подчеркнул, что «провокация с Навальным» была нужна для новых санкций против России и «блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии».

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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