Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального

Россия осуждает передачу Германией биоматериалов основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального своим «проверенным партнерам». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«ФРГ, отказывая в содействии российским правоохранительным органам, скрытно передала своим проверенным партнерам биоматериалы Навального. Понятно, что это было сделано с политическим подтекстом, чтобы Париж и Стокгольм автоматически подтвердили голословные обвинения Берлина в адрес России», — говорится в сообщении.

Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил заявил, что бутылки из гостиничного номера Алексея Навального в томской гостинице Xander Hotel доставлены в Берлин.

До этого на странице Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок» якобы был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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