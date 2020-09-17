Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку

Губернатора Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что Савченко является лидером среди глав регионов России по длительности пребывания у власти. Он занимал должность с 1993 года.

«Савченко проинформировал о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что глава региона также написал заявление на имя президента России Владимира Путина.