Источник: Тихановская 21 сентября выступит на встрече глав МИД Евросоюза

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 21 сентября выступит на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

«Я могу подтвердить, что Светлана Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в ходе дискуссии о ситуации в Белоруссии», — сказал источник.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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