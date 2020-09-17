Губернатор Пермского края госпитализирован с коронавирусом
Карина Казанцева
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
»Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что Махонин болеет в легкой форме, он находится на стандартном лечении.
В Пермском крае коронавирусом заразилась 8877, выздоровели 6155, погибли 388 человек.
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