Польша предложила создать стабфонд для Белоруссии объемом не менее €1 млрд

Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии размером не менее €1 млрд, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА «Новости».

В «плане для Белоруссии», который Варшава хочет внести на рассмотрение Еврокомиссии, говорится о стабилизационном фонде с целью стабилизации экономики республики.

«Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум 1 миллиард евро на данном этапе», — отметил Моравецкий.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

— Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

— Минск потратит две трети российского кредита на рефинансирование