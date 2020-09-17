В ГП Польши назвали имена заочно арестованных авиадиспетчеров из Смоленска

В Генпрокуратуре Польши назвали имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения президентского самолета в 2010 году, ареста которых прокуратура добивается через суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя польского ведомства Эву Бялик.

«Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.», — сказал он.

Согласно польскому законодательству, полные фамилии лиц, в отношении которых ведутся процессуальные действия, называть запрещено.

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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