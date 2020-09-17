Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Экспертные заключения в рамках расследования крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским на борту показали вину польских пилотов. Об этом заявил российский сенатор Алексей Кондратьев, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Польша заочно арестовала российских диспетчеров и просит их выдать.

«Все экспертные заключения в рамках расследования с привлечением международных авиаспециалистов показали вину пилотов польского президентского борта», — подчеркнул Кондратьев.

Он также напомнил, что заключения не были оспорены судом и не имеют обратной силы.

«Россия своих граждан на глумление полякам не выдаст», — резюмировал сенатор.

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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