Белорусская оппозиция представит «санкционный список Колесниковой»

Лидер белорусской оппозиции экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала создание «санкционного списка Колесниковой», куда войдут ответственные за фальсификацию выборов и насилие над протестующими, сообщает РИА «Новости».

Думаю, что все это (подготовка санкционного списка) будет сделано. У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении.

Она отметила, что указанный список обязательно появится, однако не пояснила, кого оппозиция намерена туда включить.

Ранее одна из лидеров протестующих в Белоруссии Мария Колесникова была арестована по делу о призывах к захвату власти. Ей предъявят обвинения 16 сентября в 14.00.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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