Глава Еврокомиссии заявила, что ситуация с Навальным не останется без ответа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не останется без ответа со стороны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», — заявила политик в ходе выступления на сессии Европарламента.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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