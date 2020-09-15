Трамп заявил, что США скоро одобрят вакцину от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что вакцина от коронавируса будет одобрена в ближайшие недели.

«У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может случиться через четыре недели, может быть, через восемь», — сказал Трамп.

Политик также подчеркнул, что без него США не разработали бы вакцину в течение нескольких лет.

12 сентября фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от COVID-19 после приостановки, которая случилась 9 сентября. Тогда у одного из участников исследования в Великобритании были выявлены нежелательные побочные реакции.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 6,7 миллиона, выздоровели больше 4 млн, погибли почти 200 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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