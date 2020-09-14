Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по Навальному

Генеральная прокуратура России направила новый запрос в Германию по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. Об этом пишет ТАСС.

«Генеральная прокуратура РФ 14 сентября... передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса Томск — Москва» Навального А. А., доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения», — сказал Иванов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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