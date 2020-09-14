Лукашенко заявил, что Белоруссии «надо тесней держаться» с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в стране продемонстрировали, что Минску необходимо держаться ближе к России, передает РИА «Новости».

По словам белорусского лидера, особенно это касается вопросов экономики.

«Поверьте, мы всегда придерживались этой линии (сотрудничества с Россией — «Газета.Ru). А последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам», — сказал Лукашенко.

Ранее у Путина и Лукашенко началась встреча в Сочи.

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