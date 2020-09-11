Козак рассказал об итогах встречи политсоветников «нормандской четверки»
Заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак уведомил, что на встрече политических советников глав стран-участниц «нормандской четверки» в пятницу, 11 сентября, состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, передает ТАСС.
По его словам, «прорыва» на этой встрече достичь не удалось.
«К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений», — сказал Козак.
При этом он отметил, что участники встречи договорились о поддержании режима тишины, режима прекращения огня в Донбассе, о выполнении механизмов обеспечения такого режима, а также о соблюдении дополнительных мер, принятых 22 июля.
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