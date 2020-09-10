Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Евросоюз продлил на полгода, до 15 марта 2021 года, санкции против физических и юридических лиц России и Украины, введенного после событий на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Брюсселя.

«Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в документе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. После этого США и Евросоюз ввели антироссийские санкции.

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