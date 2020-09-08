Лукашенко: в протестах в Белоруссии виноваты США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в протестах в республике виноваты США. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, фрагменты которого публикует телеканал RT.

«Как вы противостоите Telegram-каналам? (...) У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы», — заявил Лукашенко.

Говоря о беспорядках в США, президент заявил, что «Telegram-каналы там играют ведущую роль».

«Эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Белоруссия это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого», — сказал президент.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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