Члены КС Белоруссии Кравцов и Родненков вышли на связь

Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале КС.

Ранее отмечалось, что они покинули территорию Белоруссии.

Члены КС уточнили, что Кравцов и Родненков находятся в Киеве, они чувствуют себя нормально.

Кроме того, глава пресс-службы штаба бывшего кандидата на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико Глеб Герман подчеркнул, что вышедшие на связь члены КС готовятся дать пресс-конференцию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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