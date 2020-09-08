Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что «просто так не уйдет». Это следует из его интервью, опубликованного в Telegram главным редактором «Говорит Москва» Романом Бабаяном.

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — говорится в выдержке, близкой к тексту.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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