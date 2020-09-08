Захарова: Берлин блефует по делу Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин блефует по делу Алексея Навального, обслуживая политическую возню. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ждет от Германии всех данных по ситуации.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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