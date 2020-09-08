В МВД Украины опровергли задержание Родненкова и Кравцова

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что представителей Координационного совета оппозиции Белоруссии Антона Родненкова и Ивана Кравцова в стране не задерживали. Об этом он сказал в ходе трансляции, которая велась на странице ведомства в Facebook.

По его словам, эти представители КС могут свободно передвигаться по территории Украины.

«Двое оппозиционеров сейчас находятся на территории Украины на пограничном пункте», — сказал Геращенко.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Однако позже представитель Госпогранкомитета заявил, что Родненков и Кравцов были задержаны на Украине.

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