В Госпогранкомитете Белоруссии рассказали о состоянии здоровья Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал о состоянии здоровья задержанной на границе с Украиной члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что у политика со здоровьем все в порядке.

«Медицинская помощь ей не требуется», — сказал Бычковский.

Ранее белорусские пограничники задержали Колесникову на границе с Украиной.

До этого пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

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