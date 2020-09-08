Первая делегация из ОАЭ может посетить Израиль 22 сентября

Официальная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов может посетить Израиль для обсуждения сотрудничества по разным направлениям уже 22 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, делегация из ОАЭ посетит Израиль, чтобы «провести технические переговоры о реализации двусторонних соглашений в областях экономики, торговли, туризма, авиасообщения».

Отмечается, что церемония подписания соглашения об установлении официальных дипломатических связей между Тель-Авивом и Абу-Даби состоится в Вашингтоне в середине сентября.

Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о полной нормализации отношений и открытии аваисообщения. Позже израильская делегация посетила Эмираты с первым официальным визитом.

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