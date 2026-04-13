Армия Ливана выступила против разоружения «Хезболлы»

Комати: армия Ливана не будет участвовать в разоружении «Хезболлы»

Армия Ливана не будет участвовать в разоружении движения «Хезболла». Об этом РИА Новости заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати.

«Никто не сможет разоружить «Хезболла», этот вопрос из разряда невозможного. Совершенно нельзя прийти к этому ни в какой форме. И армия не будет участвовать в этом», — сказал он.

Комати подчеркнул, что армия Ливана не поддержит правительство в вопросе разоружения «Хезболлы».

11 апреля источник телеканала Al Hadath сообщил, что переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля. По словам собеседника СМИ, США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем.