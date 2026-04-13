Синнер вернулся на первое место в рейтинге ATP

Kim Kyung-Hoon/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

12 апреля Синнер выиграл финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. В решающем матче итальянец обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Благодаря этой победе Синнер вернулся на вершину рейтинга впервые с ноября 2025 года. Алькарас теперь занимает второе место.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил десятую позицию. Карен Хачанов остался 14-м, Андрей Рублев — 15-м. Все трое спортсменов не участвовали в турнирах на прошедшей неделе.

Лидером рейтинга ATP является Янник Синнер с 13 350 очками. На втором месте располагается Карлос Алькарас — 13 240 очков. Замыкает тройку немецкий теннисист Александр Зверев — 5555 баллов.

В активе 24-летнего Синнера теперь 4 титула в текущем сезоне. На его счету 27 титулов в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

Ранее Мирра Андреева поднялась на седьмое место в рейтинге WTA.

 
