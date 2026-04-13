Похитителей миллионов Долиной связали с криптобиржами

Мошенники, похитившие деньги у певицы Ларисы Долиной и других россиян, активно использовали в своей преступной деятельности криптовалюту и криптокошельки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела осужденных.

Согласно показаниям одной из фигуранток уголовного дела Анжелы Цырульниковой, которая выполняла роль курьера в преступной схеме, она забирала у обманутых граждан деньги и отвозила их в пункт обмена криптовалюты. Там наличные пересчитывались и зачислялись на криптокошелек. Также у следствия есть сведения о переписке Цырульниковой с криптобиржами.

Всего в состав преступной группировки, участники которой обманули Долину и других россиян от лица сотрудников полиции и банков, входили четыре человека. Кроме Цырульниковой по делу проходят Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основ. Их приговорили к тюремным срокам и обязали выплатить Долиной 62 млн рублей. По данным SHOT, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции (СВО).

В августе 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее Лариса Долина раскрыла, как изменил ее скандал с квартирой.

 
