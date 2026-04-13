В российские школы захотели вернуть общественно полезный труд

Член Общественной палаты (ОП) Ольга Павлова заявила, что в российских школах может быть возобновлена практика общественно полезного труда. Об этом сообщает ТАСС.

Павлова предложила вернуть уборку кабинетов после уроков, включая протирание парт и доски, подготовку класса к следующему занятию, а также уход за растениями в классах и зонах отдыха. Кроме того, в перечень вошли облагораживание пришкольной территории (сбор листвы, высадка деревьев и цветов), работа на пришкольном участке, в школьном саду и зимняя расчистка дорожек.

Член ОП считает, что возвращение в школу советской практики позволит воспитать в школьниках характер и ответственность, а также формировать коллектив, в котором есть общие цели, и подготовить детей к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любого труда.

В феврале заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил ввести в российских школах факультативные занятия, направленные на обучение детей грамотному и эстетичному выражению мыслей и чувств, избегая использования нецензурной лексики. Он подчеркнул, что на этих занятиях психологи, педагоги, а также преподаватели русского языка и литературы должны объяснять, как можно заменить ненормативную лексику красивыми и выразительными словами, которыми в изобилии наполнен русский язык.

Ранее в Общественной палате выступили за жесткие меры против школьной травли.