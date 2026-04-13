Видео: машины вылетели в пешеходов в момент жесткого ДТП в Ярославской области

В Ярославской области машины вылетели в людей после серьезного столкновения на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Пешеходы чудом выжили в аварии в Ярославской области. Машины столкнулись на перекрестке и чуть не влетели в них. На центральном перекрестке Тутаева автомобили попали в ДТП и отскочили прямо к тротуару, на котором стояли прохожие. Люди успели быстро отойти и избежать трагедии», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машины сталкиваются на перекрестке и на большой скорости вылетают на пешеходов, которые в момент аварии успевают сделать шаг назад. На записи также заметно, что в результате ДТП автомобили получили повреждения: у них смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

