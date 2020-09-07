Саакашвили заявил о намерении мирно вернуться к власти в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что намерен вернуться к власти на родину мирным путем. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Он подчеркнул, что приедет обратно, когда его возвращение не вызовет противостояние и массовые беспорядки в стране.

Политик добавил, что планирует вернуться так же мирно, как и передал власть в Грузии ранее.

«Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти», — заключил Саакашвили.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них политик был заочно приговорен к тюремным срокам. С 2015 по 2016 год он занимал пост губернатора Одесской области. Однако впоследствии тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая 2020 года Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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