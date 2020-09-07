Памфилова оценила проведение многодневных выборов вместо единого дня голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования, либо организации каникул для школьников. Об этом сообщает ТАСС.

«Если проводить выборы всегда, исходя из того, что это будет не один день, надо тогда или переносить, как я говорила, или, если все настаивают, что сентябрь — лучшее время, с чем я не очень согласна, думать о каких-то каникулах», — сказала она.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.

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