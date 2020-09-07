Тихановская считает власти Белоруссии причастными к исчезновению Колесниковой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала похищением исчезновение членов Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу политика.

По ее словам, действующее правительство Белоруссии «занимается террором».

«Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета, и запугать его членов», — считает Тихановская.

При этом она отметила, что оппозиция продолжит борьбу и будет «добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», несмотря ни на что.

Ранее пресс-служба Координационного совета сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. В МВД Белоруссии, в свою очередь, заявили, что не располагают информацией о задержании этих людей.

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