В Кремле высказались о записи предполагаемого разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, доверяет ли Кремль возможной записи, перехваченной белорусскими спецслужбами об Алексее Навальном, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с этой записью.
«Мы имели возможность легко ознакомиться с ней из материалов СМИ. Наверное, не нам судить о полезности и ценности записи. Это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», — пояснил он.
4 сентября Белоруссия передала ФСБ России аудиозапись предполагаемого разговора Берлина и Варшавы об «отравлении» блогера Алексея Навального, который перехватили спецслужбы республики.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
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