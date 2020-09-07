Джонсон не исключил заключения торговой сделки Британии с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что Соединенное Королевство еще может достичь с Евросоюзом соглашения о свободной торговле, пишет The Guardian.
Такое заявление он сделал перед решающим этапом переговоров Британии и ЕС по Brexit.
По словам политика, Лондон намерен добиться от Брюсселя заключения того же соглашения о свободной торговле, какое ЕС достиг с Канадой и многими другими странами.
Джонсон отметил, что у Британии и ЕС есть срок до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit.
Ранее Джонсон заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.
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