СМИ: Трамп нанимал актера на роль Обамы, чтобы разыграть его «увольнение»

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что глава государства однажды нанял актера на роль своего предшественника Барака Обамы, чтобы записать ролик с его «увольнением», сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию книги Коэна.

Как утверждается в книге «Неверный: Мемуары» (Disloyal: A Memoir), еще до становления президентом Трамп в тесном кругу называл Обаму «Маньчжурским кандидатом», который закончил университеты Лиги Плюща только из-за позитивной дискриминации.

Как пишет Коэн, однажды Трамп нанял актера на роль Обамы и снял видео, где «демонстративно унизил первого темнокожего президента, а затем уволил его».

Публикация книги экс-адвоката президента США назначена на вторник, 8 сентября.

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