Тихановская заявила, что не может говорить о причине отъезда в Литву

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «не может» рассказать о причинах своего отъезда из страны. Об этом она заявила в ходе прямой трансляции, ведущейся на канале ее штаба на Youtube.

«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить. Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем я смогу рассказать эту историю, но пока не готова», — ответила Тихановская на вопрос о причине выезда в Литву.

По ее словам, можно сказать, что ее отъезд из страны объясняется «соображениями безопасности».

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. После выборов оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выехала из Белоруссии в Литву.

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