В ФРГ заявили о неуязвимости России перед санкциями
Крупные валютные резервы России позволяют стране быть неуязвимой перед санкциями Запада. С таким заявлением выступил старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.
В статье говорится, что западные страны в очередной раз планируют ввести санкции против РФ, но в настоящее время ситуация крайне отличается от положения де в прошлые годы.
По словам Цшэпитца, Россия обладает пятыми по величине финансовыми резервами (общий объем — $600 млрд), что делает ее не слишком уязвимой в геополитическом плане.
Автор публикации отметил, что увеличение объема российского резерва до таких рекордных цифр произошло даже несмотря на антироссийские санкции и самые высокие цены на нефть.
К таким успешным результатам, как считает Цшэпит, привела экономическая политика президента России Владимира Путина.
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