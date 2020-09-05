Крупные валютные резервы России позволяют стране быть неуязвимой перед санкциями Запада. С таким заявлением выступил старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

В статье говорится, что западные страны в очередной раз планируют ввести санкции против РФ, но в настоящее время ситуация крайне отличается от положения де в прошлые годы.

По словам Цшэпитца, Россия обладает пятыми по величине финансовыми резервами (общий объем — $600 млрд), что делает ее не слишком уязвимой в геополитическом плане.

Автор публикации отметил, что увеличение объема российского резерва до таких рекордных цифр произошло даже несмотря на антироссийские санкции и самые высокие цены на нефть.

К таким успешным результатам, как считает Цшэпит, привела экономическая политика президента России Владимира Путина.

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