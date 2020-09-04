Посол РФ в Австрии: требования к Москве о расследовании по Навальному неуместны

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский заявил, что требования к России о быстром расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным без конкретных данных из Германии неуместны. Об этом он написал в своем Facebook.

Такое заявление он сделал после своего визита в австрийский МИД, куда его 4 сентября вызвали для беседы по ситуации вокруг Навального.

По словам Любинского, во время разговора с политдиректором внешнеполитического ведомства Австрии Грегором Кесслером поднималась тема «отравления Навального» с учетом соответствующего заявления ЕС, а также другие международные и двусторонние вопросы.

«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов Генпрокуратуры России в запросе от 27 августа», — написал Любинский.

Ранее сообщалось, что управление юстиции Берлина в пятницу, 4 сентября, получило запрос Генпрокуратуры РФ по делу Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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