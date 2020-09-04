Песков назвал применение силы на протестах в Белоруссии ее внутренним делом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное применение силы на протестах в Белоруссии — это внутреннее дело республики.

Он отметил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию внутри другого государства.

«Мы обращаем внимание и говорим, что права граждан и правоохранителей должны обеспечиваться», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

Представитель Кремля также добавил, что ему не известно об обсуждении президентами России и Белоруссии темы применения силы силовиками на протестах в республике. По его словам, повестка дня переполнена другими вопросами.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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