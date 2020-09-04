Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов

Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», — приводит агентство слова одного из читателей японского издания Hokkaido Shinbun.

Один из читателей также пишет, что «нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России».

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.

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